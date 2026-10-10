मोहम्मद शमी का भुवनेश्वर कुमार के चयन पर बड़ा बयान, कहा- नुकसान मेरा नहीं

शमी ने आखिरी बार साल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

2023 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद चोट के कारण उन्हें उसी साल के अंत में टीम से बाहर होना पड़ा था।

इसके बाद उनकी चोट से जुड़ी परेशानियां बढ़ती गईं और वह 2025 की शुरुआत तक पूरी तरह उबर नहीं सके।

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उन्हें किसी भी प्रारूप में जगह नहीं मिली। अजीत अगरकर ने बार-बार उनकी खराब फिटनेस का हवाला दिया था।