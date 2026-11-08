टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद शमी द्वारा किए गए यादगार प्रदर्शन 

जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारत की जीत विदेशी सरजमीं पर उसकी यादगार सफलताओं में शामिल है।

241 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए शमी ने शानदार गेंदबाजी की थी।

एक समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 124/1 था, लेकिन शमी ने 12.3 ओवर में 28 रन देकर 5 विकेट झटके।

इस गेंदबाजी से मेजबान टीम का बल्लेबाजी क्रम बिखर गया और पूरी टीम 177 रन पर सिमट गई। भारत को 63 रन से जीत मिली।