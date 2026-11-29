मोहम्मद शमी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की है

मोहम्मद शमी ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से की मुलाकात, राजनीति में आने की चर्चाएं तेज

लेखन भारत शर्मा 04:26 pm Nov 29, 202604:26 pm

क्या है खबर?

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रविवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ ही हफ्तों बाद हुई इस मुलाकात ने शमी के राजनीति में कदम रखने की अटकलों को तेज कर दिया है। उनकी नबीन से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि, उनकी इस मुलाकात के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।