मोहम्मद शमी ने अपने पेशेवर क्रिकेट करियर में पूरे किए 900 विकेट, जानिए उनके आंकड़े 

शमी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैच से किया था।

अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने सभी प्रारूप को मिलाकर कुल 197 मैचों में 462 विकेट लिए हैं।

उन्होंने 64 टेस्ट मैचों में 27.71 की औसत के साथ 229 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 6 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं।

उन्होंने 108 वनडे मैचों में 24.05 की औसत से 206 विकेट लिए हैं।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 27 विकेट लिए हैं।