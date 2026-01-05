मोहम्मद शमी और उनके भाई को चुनाव आयोग का नोटिस, SIR सुनवाई के लिए किया तलब

चुनाव आयोग ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियात के तहत सुनवाई के लिए समन भेजा है। राज्य में सुनवाई की यह प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू हुई थी। सोमवार को दक्षिण कोलकाता के जादवपुर इलाके स्थित कार्तजू नगर स्कूल से नोटिस जारी किए गए, जिनमें दोनों भाइयों को सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO) के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है।

सुनवाई कब होगी शमी और उनके भाई की सुनवाई? नोटिस के अनुसार, शमी विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बंगाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजकोट में होने के कारण निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं हो सके। अब उन्हें 9-11 जनवरी को सुनवाई में उपस्थित होना होगा। दरअसल, शमी कोलकाता नगर निगम (KMC) के वार्ड नंबर 93 में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जो रसबिहारी विधानसभा क्षेत्र में आता है। हालांकि, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। ऐसे में उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया है।

कारण शमी और उनके भाई को क्यों मिला नोटिस? चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, शमी और उनके भाई के नाम जनगणना प्रपत्रों में जटिलताओं के कारण सुनवाई सूची में सामने आए। ये समस्याएं वंशानुक्रम मानचित्रण और स्व-मानचित्रण में विसंगतियों से संबंधित हैं। इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर SIR के मुख्य उद्देश्यों के बारे में सवाल उठाया था और यह भी पूछा था कि क्या चुनाव निकाय को इन उद्देश्यों की जानकारी थी।

