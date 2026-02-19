बाबर आजम के कारण मोहम्मद यूसुफ को छोड़ना पड़ा था चयनकर्ता का पद, जानिए पूरा मामला 

बयान यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने एक पॉडकास्ट में कहा, "मैं पिछले 2-3 साल से कह रहा था कि बाबर की तकनीक खराब हो गई है। मैं सुन रहा था कि वह फॉर्म में नहीं है, लेकिन वह आउट-ऑफ-फॉर्म भी नहीं है। कोई खिलाड़ी सिर्फ 2-3 सीरीज तक ही फॉर्म में नहीं रह सकता और उसने पिछले 2-3 साल से रन नहीं बनाए। जब मैंने बाबर को आराम देने का सुझाव दिया, तो अचानक हर कोई मेरे खिलाफ हो गया। मुझे इस्तीफा देना पड़ा।"

पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मानसिकता पर यूसुफ ने कही ये बात यूसुफ ने कहा कि केवल मानसिकता को ही समस्या नहीं माना जा सकता, क्योंकि मानसिक ताकत का कोई मतलब नहीं जब तक आपके पास जरूरी कौशल मौजूद न हो। उन्होंने आगे कहा, "मानसिकता का चूरन बहुत गलत तरीके से बेचा जा रहा है। जब तक आपके पास कौशल नहीं है, मन कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कौशल नहीं तो मन क्या करेगा?" यूसुफ के इस बयान ने तकनीक और मानसिकता के महत्व को स्पष्ट रूप से उजागर किया है।

तुलना बाबर से दिग्गजों की तुलना पर ये बोले यूसुफ जब उनसे बाबर की तुलना अपने दौर के खिलाड़ियों से करने को कहा गया, तो यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान के दिग्गज जैसे इंज़माम-उल-हक, सईद अनवर, यूनिस खान और जहीर अब्बास एक अलग स्तर के खिलाड़ी थे। यूसुफ ने कहा, "इंजी भाई और सईद भाई का स्तर किसी से नहीं मिलाया जा सकता। ये बहुत बड़े खिलाड़ी थे। बाबर उनके सामने कुछ भी नहीं हैं।" उन्होंने इन चारों को पूरी तरह अलग श्रेणी और स्तर का बताया।

