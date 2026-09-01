मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तानी टीम के कोचों को खेल के लिए बताया जहर, जानिए क्या कहा

यूसुफ ने कहा, "मैंने कई साल पहले ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी तकनीक में मौजूद कमजोरियों को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन बाबर और टीम के अन्य सदस्यों को घेरे रखने वाले कुछ खास कोचों ने मुझे उन कमियों पर काम करने से रोक दिया।"

उन्होंने कहा, "जिस खराबी को सालों पहले सुधारा जा सकता था, वह आज एक बड़ी और स्पष्ट कमजोरी बन चुकी है, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है।"