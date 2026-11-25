PCB के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि हेसन ने बोर्ड अध्यक्ष मोहसिन नकवी के सामने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

सूत्र ने कहा, "रिजवान, शान, नोमान, इमाम और अन्य खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्ति की ओर है।"

उन्होंने आगे बताया कि घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन भी हेसन का फैसला बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता।

कोच कुछ खिलाड़ियों के रवैये और टीम की रणनीति का पालन करने की उनकी इच्छा को लेकर भी चिंतित हैं।