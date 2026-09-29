सट्टेबाजी मामले में मोहम्मद रिजवान ने फोन लौटाने की मांग की, जांच का कारण भी पूछा

लाहौर हाई कोर्ट ने अपने आदेश में रिजवान को एजेंसी की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, अदालत ने एजेंसी को यह भी कहा था कि रिजवान को किसी तरह की परेशानी या अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।

अदालत ने रिजवान को यह अधिकार भी दिया कि वह उन सामानों को वापस पाने के लिए संबंधित अधिकार क्षेत्र वाली अदालत का रुख कर सकते हैं, जो अब तक उन्हें नहीं लौटाए गए हैं।