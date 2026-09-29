सट्टेबाजी मामले में मोहम्मद रिजवान ने फोन लौटाने की मांग की, जांच का कारण भी पूछा
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) को पत्र लिखकर मामले में लाहौर हाई कोर्ट के हालिया आदेश का पालन करने की मांग की है। पत्र में रिजवान ने कहा कि उन्हें अब तक जांच की प्रकृति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने NCCIA के पास मौजूद अपना मोबाइल फोन लौटाने का भी अनुरोध किया है। उनका मोबाइल फोन जांच के सिलसिले में एजेंसी के पास है।
टीम
31 अगस्त को लिया गया था रिजवान का मोबाइल
रिजवान का मोबाइल 31 अगस्त को इंग्लैंड क्रिकेट टीम में पाकिस्तान की लॉर्ड्स टेस्ट में हार के अगले दिन लिया गया था।
उनके मुताबिक, उन्हें बताया गया कि फोन 3 घंटे में वापस कर दिया जाएगा।
वहीं, NCCIA को भेजा गया उनका आधिकारिक पत्र लाहौर हाई कोर्ट के उनकी याचिका खारिज करने के करीब 2 सप्ताह बाद सामने आया है।
रिजवान ने याचिका में तर्क दिया था कि NCCIA के पास इस मामले की जांच का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
निर्देश
लाहौर हाई कोर्ट ने सहयोग के दिए थे निर्देश
लाहौर हाई कोर्ट ने अपने आदेश में रिजवान को एजेंसी की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।
हालांकि, अदालत ने एजेंसी को यह भी कहा था कि रिजवान को किसी तरह की परेशानी या अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।
अदालत ने रिजवान को यह अधिकार भी दिया कि वह उन सामानों को वापस पाने के लिए संबंधित अधिकार क्षेत्र वाली अदालत का रुख कर सकते हैं, जो अब तक उन्हें नहीं लौटाए गए हैं।
नियम
अदालत के निर्देशों का उचित तरीके से नहीं हो रहा पालन- रिजवान
रिजवान ने NCCIA को भेजे पत्र में यह भी कहा है कि एजेंसी ने अब तक अदालत के निर्देशों का उचित तरीके से पालन करते हुए उनसे कोई संपर्क नहीं किया है।
उन्होंने विशेष रूप से एजेंसी से लिखित रूप में यह बताने की मांग की है कि जांच किस घटना के संबंध में की जा रही है।
साथ ही रिजवान ने यह भी पूछा है कि उन्हें पूछताछ के लिए NCCIA के सामने कब उपस्थित होना होगा।
सप्ताह
4 सप्ताह से फोन एजेंसी के पास
रिजवान के अनुसार इंग्लैंड में उन्होंने अपना मोबाइल फोन दिया था, जबकि कानूनी तौर पर ऐसा करने के लिए वह बाध्य नहीं थे।
उन्हें बताया गया था कि फोन 3 घंटे में वापस कर दिया जाएगा। 4 सप्ताह बाद भी फोन उन्हीं के पास है। रिजवान ने फोन का पासवर्ड भी एजेंसी को दिया था।
उन्होंने कहा कि उनका सहयोग स्पष्ट है, अब एजेंसी को भी फोन लौटाकर जांच का कारण बताना चाहिए।
बदलाव
पाकिस्तान टीम में हुए थे अचानक ये बदलाव
इंग्लैंड के खिलाफ लगातार हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने रिजवान, आघा सलमान, इमाम उल-हक और आमिर जमाल सहित 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था।
इनकी जगह सैम अयूब और अराफात मिन्हास सहित 7 नए और युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया था।
खराब नतीजों के कारण मुख्य टेस्ट कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल की भी छुट्टी कर दी गई थी।
बाद में रिजवान और इमाम पर सट्टेबाजी के आरोप लगे थे।