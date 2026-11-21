कैफ से पहले पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री का कहा था कि उम्मीद है भारत मजबूती से वापसी करेगा, लेकिन अगर गति, कौशल और सीम मूवमेंट ही मानदंड थे और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मुश्किल से मिल रही थी, तो यह सवाल तो पूछना ही होगा कि मोहम्मद सिराज कहां थे?

इसी तरह पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए सिराज को बाहर रखने जाने को हैरान करने वाला फैसला बताया था।