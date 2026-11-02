IPL 2027 नीलामी में उतर सकते हैं मोहम्मद आमिर, ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर करेंगे रजिस्ट्रेशन

आमिर को ब्रिटेन की नागरिकता उनकी पत्नी नारजिस खान के जरिए मिली है।

नारजिस ब्रिटेन की नागरिक और पेशे से वकील हैं। नागरिकता हासिल करने के लिए आमिर ने सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कीं हैं।

इसके अलावा उन्होंने वहां रहने से जुड़ी शर्तों को पूरा किया और नागरिकता परीक्षा भी पास की।

इस परीक्षा में अंग्रेजी भाषा के साथ ब्रिटेन के इतिहास और संस्कृति से जुड़े सवाल शामिल थे। मई 2026 में उन्हें आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश पासपोर्ट मिला।