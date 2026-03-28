मिचेल स्टार्क ने आलोचकों पर साधा निशाना, कहा- गलत तथ्यों के आधार पर दिए बयान

पुष्टि एलिसा हीली ने की स्टार्क की चोट की पुष्टि स्टार्क की अनुपस्थिति ने प्रशंसकों के बीच बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और कई लोग टूर्नामेंट के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिसा हीली और स्टार्क की पत्नी ने पुष्टि की है कि तेज गेंदबाज चोट से उबर रहे हैं। उन्होंने यह खुलासा अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक टिप्पणी में किया, जब एक प्रशंसक ने IPL 2026 में उनके पति की अनुपलब्धता पर चिंता व्यक्त की थी।

कारण स्टार्क ने IPL में देरी से पहुंचने का कारण बताया स्टार्क ने IPL में अपनी अनुपस्थिति को लेकर बढ़ती आलोचनाओं का जवाब देते हुए देरी के लिए चोट संबंधी चिंताओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'भारतीय मीडिया में अपने मंचों का इस्तेमाल करने वाले कुछ व्यक्तियों की राय और विचारों के बावजूद मैं फिलहाल अपने कंधे और कोहनी की चोट से उबर रहा हूं और उसका इलाज करा रहा हूं। इस चोट की गंभीरता का मुझे ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों के दौरान पता नहीं था।'

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निशाना स्टार्क ने आलोचकों पर साधा निशाना स्टार्क ने IPL में अपनी अनुपस्थिति को लेकर हो रही आलोचनाओं का भी जोरदार जवाब दिया और मीडिया में फैलाई जा रही भ्रामक खबरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने लिखा, 'इन लोगों ने IPL में मेरी भागीदारी को लेकर कुछ कड़े बयान दिए हैं और खिलाड़ियों के बारे में बेहद गलत राय पेश की है। वे गलत तथ्यों के आधार पर बयान दे रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उन्हें मेरे शरीर की मुझसे ज्यादा समझ हो।'

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