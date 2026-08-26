मिचेल स्टार्क बने दुनिया के नंबर एक टेस्ट गेंदबाज

मिचेल स्टार्क बने दुनिया के नंबर एक टेस्ट गेंदबाज, खत्म की जसप्रीत बुमराह की बादशाहत

लेखन भारत शर्मा 02:37 pm Aug 26, 202602:37 pm

क्या है खबर?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा जारी ताजा पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में बड़ा उलटफेर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क दुनिया के नए नंबर एक टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की शीर्ष स्थान पर लंबे समय से चली आ रही बादशाहत खत्म हो गई है। स्टार्क ने अपने 15 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में पहली बार टेस्ट रैंकिंग का यह शीर्ष मुकाम हासिल किया है।