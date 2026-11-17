सैंटनर को यह चोट 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेले गए 5वें वनडे मैच में बल्लेबाजी करते समय लगी थी।

न्यूजीलैंड की पारी के 37वें ओवर में भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह की एक गेंद सैंटनर के दाएं हाथ के पिछले हिस्से पर जा लगी। इसके बाद बाद उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी और 24 रन बनाकर आउट हुए।

हालांकि, मैच के बाद हुए स्कैन में हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई, जिसके चलते वे टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए।