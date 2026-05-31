मिचेल सैंटनर को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में मिली जगह
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने 4 जून से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज के लिए मिचेल सैंटनर को अपनी टेस्ट टीम में शामिल किया है। यह फैसला उनके कंधे की चोट से उबरने के बाद लिया गया है, जो उन्हें IPL में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेलते समय लगी थी। 34 वर्षीय क्रिकेटर शनिवार को ब्रिटेन पहुंचे और गुरुवार को लॉर्ड्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले टीम के जुड़ेंगे।
चोट
सैंटनर की पुनर्वास के बाद हुई टीम में वापसी
सैंटनर को शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच और बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया। स्कैन में कंधे में 'ग्रेड थ्री ACL इंजरी' का पता चलने पर वह एक महीने पुनर्वास से गुजरे और ठीक होने के बाद खेलने के लिए उपलब्ध हैं। वे 32 टेस्ट मैचों में 78 विकेट लेने के साथ 25.83 की औसत से 1,085 रन बना चुके हैं।
बदलाव
फॉक्सक्रॉफ्ट की होगी घर वापसी
सैंटनर टीम में वापसी के बाद पहले शामिल किए गए स्पिन ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट की जगह लेंगे। फॉक्सक्रॉफ्ट ने आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 98 रन बनाए थे, लेकिन अब उन्हें समय से पहले ही घर वापस लौटना होगा। पिछले मैच में उनकी अनुपस्थिति के बावजूद, न्यूजीलैंड ने इस सप्ताह की शुरुआत में 3 दिनों के भीतर आयरलैंड को एक पारी से हरा दिया था।
रणनीति
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए हेनरी भी टीम से जुड़े
मैट हेनरी हैमस्ट्रिंग में मामूली खिंचाव के कारण पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वे टेस्ट मैच खेलने के लिए लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। वे काइल जैमीसन और विल ओ'रूर्क के साथ इंग्लैंड सीरीज की तैयारी में शामिल होंगे। न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड का सामना करने के लिए तैयार है, जिसने जनवरी में एशेज सीरीज समाप्त होने के बाद से कोई मैच नहीं खेला है।
जानकारी
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों के लिए न्यूजीलैंड की टीम
सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम: टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डैरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, विल ओ'रूर्क, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर, बेन सियर्स (रिजर्व खिलाड़ी), नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, केन विलियमसन और विल यंग।