मिचेल सैंटनर को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में मिली जगह

चोट सैंटनर की पुनर्वास के बाद हुई टीम में वापसी सैंटनर को शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच और बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया। स्कैन में कंधे में 'ग्रेड थ्री ACL इंजरी' का पता चलने पर वह एक महीने पुनर्वास से गुजरे और ठीक होने के बाद खेलने के लिए उपलब्ध हैं। वे 32 टेस्ट मैचों में 78 विकेट लेने के साथ 25.83 की औसत से 1,085 रन बना चुके हैं।

बदलाव फॉक्सक्रॉफ्ट की होगी घर वापसी सैंटनर टीम में वापसी के बाद पहले शामिल किए गए स्पिन ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट की जगह लेंगे। फॉक्सक्रॉफ्ट ने आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 98 रन बनाए थे, लेकिन अब उन्हें समय से पहले ही घर वापस लौटना होगा। पिछले मैच में उनकी अनुपस्थिति के बावजूद, न्यूजीलैंड ने इस सप्ताह की शुरुआत में 3 दिनों के भीतर आयरलैंड को एक पारी से हरा दिया था।

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