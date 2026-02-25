सैंटनर ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टी-20 विश्व कप: न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर और कोल मैककॉन्ची ने साझेदारी में बनाया ये रिकॉर्ड

लेखन अंकित पसबोला 10:08 pm Feb 25, 202610:08 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड ने कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 मैच में 168/7 का स्कोर बनाया। एक समय कीवी टीम ने 84 रन तक अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद कप्तान मिचेल सैंटनर (47) और कोल मैककॉन्ची (31) ने उम्दा पारी खेलते हुए रिकॉर्ड साझेदारी की। दरअसल, इस जोड़ी ने टी-20 विश्व कप में 7वें विकेट या उससे निचले क्रम में सबसे बड़ी साझेदारी करने का नया रिकॉर्ड बनाया।