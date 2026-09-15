मिचेल मार्श ने 5,000 लिस्ट-A रन पूरे किए (तस्वीर: एक्स/@ICC)

मिचेल मार्श ने लिस्ट-A क्रिकेट में पूरे किए 5,000 रन, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 04:13 pm Sep 15, 202604:13 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने लिस्ट-A क्रिकेट में 5,000 रन पूरे कर लिए हैं। वनडे टीम के कार्यवाहक कप्तान मार्श ने यह उपलब्धि जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे पहले वनडे में हासिल की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए मार्श ने ट्रेविस हेड के साथ पारी की शुरुआत की और 28 गेंदों पर 36 रन बनाए। हालांकि, 10 ओवर के अंदर हेड और मार्श दोनों आउट हो गए।