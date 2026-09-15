मिचेल मार्श ने लिस्ट-A क्रिकेट में पूरे किए 5,000 रन, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने लिस्ट-A क्रिकेट में 5,000 रन पूरे कर लिए हैं। वनडे टीम के कार्यवाहक कप्तान मार्श ने यह उपलब्धि जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे पहले वनडे में हासिल की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए मार्श ने ट्रेविस हेड के साथ पारी की शुरुआत की और 28 गेंदों पर 36 रन बनाए। हालांकि, 10 ओवर के अंदर हेड और मार्श दोनों आउट हो गए।
पारी
ऐसी रही मार्श की पारी और साझेदारी
ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ब्रैड इवांस ने दूसरे ओवर में खतरनाक ट्रेविस हेड को 4 रन पर आउट कर दिया।
हालांकि, मार्श ने जवाबी हमला करते हुए पहले पावरप्ले में कूपर कॉनॉली के साथ 50 रन की साझेदारी की।
न्यूमैन न्यामहुरी ने 9वें ओवर में मार्श को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया।
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने 28 गेंदों पर 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 36 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 128.57 की रही।
रन
लिस्ट-A क्रिकेट में ऐसे हैं मार्श के आंकड़े
मार्श ने मैच में 19वां रन बनाते ही लिस्ट-A क्रिकेट में 5,000 रन के आंकड़े को छू लिया।
इस खिलाड़ी ने अब तक 163 लिस्ट-A के मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने करीब 38 की औसत से 5,017 रन बनाए हैं। उनके नाम 7 शतक और 32 अर्धशतक दर्ज हैं।
अपनी इस पारी के दौरान मार्श ने इस प्रारूप में 450 चौके भी पूरे किए। उनके नाम 158 छक्के भी दर्ज हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 177* रन रहा है।
करियर
मार्श अपना 100वां वनडे मुकाबला खेलने उतरे
मार्श के वनडे करियर का यह 100वां मुकाबला भी रहा। उन्होंने अब तक 96 पारियों में 37.30 की औसत से 3,134 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 4 शतक और 20 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 177* रन है।
जिम्बाब्वे के खिलाफ मार्श ने 4 मैच की 4 पारियों में 35.50 की औसत से 142 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है।
उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89 रन रहा है।
जानकारी
बतौर गेंदबाज ऐसे हैं मार्श के आंकड़े
मार्श ने बतौर गेंदबाज 70 पारियों में 35.71 की औसत से 57 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने इस प्रारूप में एक बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/33 का रहा है।