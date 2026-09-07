मिस्बाह उल हक की PCB के त्वरित प्रतिक्रियात्मक रवैये की कड़ी आलोचना की है

मिस्बाह उल हक ने की PCB के त्वरित प्रतिक्रियात्मक रवैये की आलोचना, दिया अहम बयान

लेखन भारत शर्मा 01:09 pm Sep 07, 202601:09 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट कप्तान मिस्बाह उल हक ने राष्ट्रीय टीम प्रबंधन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रतिक्रियात्मक रवैये की कड़ी आलोचना की है। उनकी यह आलोचना तब सामने आई है जब PCB ने इंग्लैंड के चल रहे टेस्ट दौरे के दौरान 7 खिलाड़ियों और 2 कोचों को वापस घर भेज दिया था। बता दें कि मिस्बाह ने PCB के इस विवादास्पद फैसले के तुरंत बाद पाकिस्तान के राष्ट्रीय चयन समिति से भी इस्तीफा दे दिया था।