मिस्बाह उल हक (दाएं) ने दिया चयन समिति से इस्तीफा

इंग्लैंड दौरे के बीच पाकिस्तान टीम में फेरबदल पर मिस्बाह ने दिया चयन समिति से इस्तीफा

लेखन भारत शर्मा 04:53 pm Sep 01, 202604:53 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मचे प्रशासनिक घमासान के बीच बड़ी खबर आई है। पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने राष्ट्रीय चयन समिति से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा सीरीज के बीच में टीम और कोचिंग स्टाफ में किए गए बड़े बदलावों के बाद मिस्बाह ने यह कदम उठाया है। लॉर्ड्स टेस्ट में मिली 194 रनों की करारी शिकस्त और सीरीज में 2-0 से पिछड़ने के बाद PCB ने कड़े फैसले लिए हैं।