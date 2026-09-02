हसी ने ठुकराया इंग्लैंड के कोच पद का प्रस्ताव (तस्वीर: एक्स/@ICC)

माइकल हसी ने ठुकराया इंग्लैंड की टेस्ट टीम के बल्लेबाजी कोच का प्रस्ताव- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 10:15 am Sep 02, 202610:15 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस समय अपनी टेस्ट टीम के नए बल्लेबाजी कोच की तलाश में है और इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों से संपर्क भी किया है। इस बीच खबर है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी माइक हसी ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम के बल्लेबाजी कोच बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इसके बजाय वे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के साथ अंशकालिक सलाहकार (कंसल्टेंसी) की भूमिका निभाने जा रहे हैं।