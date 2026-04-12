विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में आउट होने के बाद गुस्से में फेंके ग्लव्ज और हेलमेट

MI बनाम RCB: विराट कोहली ने गुस्से में फेंके ग्लव्ज और हेलमेट, देखें वायरल वीडियो

लेखन भारत शर्मा 11:12 pm Apr 12, 202611:12 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 20वां मुकाबला मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इसमें RCB के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार अर्धशतकीय पारी (50) खेली। हालांकि, आउट होने के बाद का उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वह काफी गुस्से में दिख रहे हैं। वीडियो में कोहली गुस्से में सीमा रेखा के पास अपना हेलमेट और ग्लव्ज फेंकते नजर आते हैं। आइए पूरा मामला जानते हैं।