शेरफेन रदरफोर्ड ने जड़ा IPL में अपना पहला अर्धशतक (तस्वीर: एक्स@IPL)

MI बनाम RCB: शेरफेन रदरफोर्ड ने जड़ा IPL में अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 12:11 am Apr 13, 202612:11 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 20वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (71*) खेली। यह उनके IPL करियर का पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 26 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही MI की टीम अपनी हार के अंतर को कम करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।