MI बनाम RCB: शेरफेन रदरफोर्ड ने जड़ा IPL में अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

MI बनाम RCB: शेरफेन रदरफोर्ड ने जड़ा IPL में अपना पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 20वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (71*) खेली। यह उनके IPL करियर का पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 26 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही MI की टीम अपनी हार के अंतर को कम करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही रदरफोर्ड की पारी और साझेदारी?
MI को 241 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 145 रन के कुल स्कोर पर चौथा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए रदरफोर्ड ने मिचेल सैंटनर के साथ मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी की और अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 27 गेंदों में नाबाद 68 रन की साझेदारी हुई है। रदरफोर्ड अपनी इस पारी में 31 गेंदों में 1 चौके और 9 बेहरतनी छक्कों की मदद से 71 रन बनाकर नाबाद रहे।
करियर
कैसा रहा है रदरफोर्ड का IPL करियर?
रदरफोर्ड ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2019 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 27 मैच खेले हैं, जिसकी 23 पारियों में 27.67 की औसत और 148.66 की स्ट्राइक रेट से 498 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से यह पहला ही अर्धशतक निकला है। उन्होंने 254 टी-20 मैचों की 226 पारियों में 25 से अधिक की औसत और 140 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 4,477 रन बनाए हैं। इसमें 19 अर्धशतक शामिल रहे हैं।