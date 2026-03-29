MI बनाम KKR: रयान रिकेल्टन ने IPL में खेली अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (81) खेली। यह उनके IPL करियर का चौथा और KKR के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 24 गेंदों पर पूर किया। उनकी पारी की बदौलत ही MI की टीम पूरे समय मैच में रही और तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ी। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही रिकेल्टन की पारी और साझेदारी? MI को 221 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रिकेल्टन और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावरप्ले में ही 80 रन जोड़ दिए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 71 गेंदों में 148 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। इसके बाद भी रिकेल्टन ने सूर्यकुमार यादव (16) के साथ दूसरे विकेट के लिए 31 रन साझेदारी निभाकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। वह 4 चौके और 8 छक्के जड़ चुके हैं।

उपलब्धि रिकेल्टन और रोहित ने बनाया साझेदारी का बड़ा रिकॉर्ड रिकेल्टन और रोहित के बीच हुई 148 रन की साझेदारी MI की ओर से किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही है। MI के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड रोहित और हर्षल गिब्स के नाम है, जिन्होंने 2012 में KKR के खिलाफ ही दूसरे विकेट के लिए 167* रन की साझेदारी निभाई थी। सूची में ड्वेन स्मिथ और सचिन तेंदुलकर (163* बनाम राजस्थान रॉयल्स, 2012) की जोड़ी दूसरे नंबर पर है।

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