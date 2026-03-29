KKR के अनुकूल रॉय ने रोहित शर्मा का जबरदस्त कैच लपकर उनकी पारी का अंत कर दिया

MI बनाम KKR: अनुकूल रॉय ने लपका रोहित शर्मा का जबरदस्त कैच, यहां देखें वायरल वीडियो

लेखन भारत शर्मा 11:45 pm Mar 29, 202611:45 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से हुआ। इसमें MI की पारी के दौरान KKR के अनुकूल रॉय ने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए रोहित शर्मा का सीमा रेखा के पास उल्टी तरफ दौड़कर डाइव लगाते हुए जबरदस्त कैच पकड़ा। इस कैच की जमकर प्रशंसा हो रही है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं।