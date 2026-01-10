मेग लैनिंग WPL के इतिहास में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी, जानिए आंकड़े 

गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में यूपी वारियर्स (UPW) की कप्तान मेग लैनिंग ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। लैनिंग ने 27 गेंदों में 30 रन बनाए और उनके WPL में कुल 981 रन हो गए। इसके साथ ही वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं, उन्होंने एलिस पैरी को पीछे छोड़ा। हालांकि, उनकी टीम को मैच में हार का सामना करना पड़ा।

रिकॉर्ड लैनिंग के आगे सिर्फ नेट साइवर-ब्रंट लैनिंग अब WPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनने से कुछ ही रन दूर हैं। सूची में मुंबई इंडियंस (MI) की नेट साइवर-ब्रंट 1,000 से ज्यादा रन के साथ शीर्ष पर हैं, जिनकी औसत लगभग 45 की रही है। वह टूर्नामेंट की इकलौती खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1,000 रन का आंकड़ा पार किया है। उन्होंने 2025 के संस्करण में यह उपलब्धि हासिल की थी और एक संस्करण में 500 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनी थीं।

कप्तानी ऐसे हैं लैनिंग के आंकड़े UPW की कप्तान लैनिंग WPL में निरंतरता की मिसाल हैं। इससे पहले वह 3 संस्करण तक दिल्ली कैपिटल्स (DC) का हिस्सा रहीं, जहां उन्होंने 27 मैचों में 952 रन बनाए और अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम को हर सीजन फाइनल तक पहुंचाया। हालांकि, 2026 से पहले DC ने उन्हें रिलीज कर दिया, जिसके बाद UPW ने उन्हें कप्तान के रूप में चुना। लैनिंग ने 28 मैचों में 39.28 की औसत से 982 रन बनाए हैं, जिसमें 9 अर्धशतक शामिल हैं।

हिस्सा इस संस्करण का हिस्सा नहीं हैं पेरी पेरी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ अपना लगातार तीसरा संस्करण शानदार अंदाज में खत्म किया। उन्होंने 64.80 की औसत से 972 रन बनाए, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल रहे और 2024 में टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। WPL 2026 के लिए रिटेन किए जाने के बावजूद पेरी निजी कारणों से टूर्नामेंट से हट गईं। मौजूदा संस्करण की शुरुआत 9 जनवरी को हुई और यह 5 फरवरी तक चलेगा।

