मयंक अग्रवाल काउंटी चैंपियनशिप में डरहम से किया करार, खेलेंगे आखिरी 4 मैच

मयंक भले ही भारतीय टीम से बाहर हैं, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका बल्ला लगातार रन उगल रहा है।

उन्होंने अपने करियर में 124 प्रथम श्रेणी मैचों में 43.98 की औसत से 8,929 रन बनाए हैं। इसमें 21 शतक और 48 अर्धशतक दर्ज हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 304* रन का रहा है।

उन्होंने भारत के लिए 21 टेस्ट मैचों में 41.33 की औसत से 1,488 रन बनाए हैं, जिसमें 2 दोहरे शतकों समेत 4 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं।