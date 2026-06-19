मैट हेनरी ने शानदार गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

मैट हेनरी ने पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ लिया 5 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 06:43 pm Jun 19, 202606:43 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। ये उनके टेस्ट करियर का 7वां 5 विकेट हॉल रहा। इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहली बार ये कारनामा किया है। उनकी घातक गेंदबाजी के कारण इंग्लैंड की पहली पारी 291 रन पर समाप्त हो गई। ऐसे में आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।