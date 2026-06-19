मैट हेनरी ने पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ लिया 5 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। ये उनके टेस्ट करियर का 7वां 5 विकेट हॉल रहा। इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहली बार ये कारनामा किया है। उनकी घातक गेंदबाजी के कारण इंग्लैंड की पहली पारी 291 रन पर समाप्त हो गई। ऐसे में आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही हेनरी की गेंदबाजी
हेनरी ने मैच में 24 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन के साथ 80 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 3.30 की रही। इस खिलाड़ी ने जो रूट (46), हैरी ब्रूक (24), जॉर्डन कॉक्स (27), जोफ्रा आर्चर (8) और जोश टंग (1) को अपना शिकार बनाया। उनके अलावा विलियम ओ रुर्के ने 2 विकेट लिए। काइल जैमीसन और नाथन स्मिथ को एक-एक सफलता मिली। इंग्लैंड पहली पारी के आधार पर 100 रन पीछे रह गई।
इंग्लैंड
इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे रहे हैं हेनरी के आंकड़े
हेनरी ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट 2015 में खेला था। अब तक ये खिलाड़ी 11 मुकाबले खेल चुका है और इसकी 20 पारियों में 31.61 की औसत से 44 विकेट लिए हैं। उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/80 इसी मैच में आया है। हेनरी ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा विकेट इंग्लैंड के खिलाफ ही लिए हैं। दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है, जिसके खिलाफ उन्होंने 25 विकेट चटकाए हैं।