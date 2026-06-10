मानव सुथार काउंटी में खेलते नजर आएंगे (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

मानव सुथार ने वारविकशायर के साथ किया करार, अफगानिस्तान के खिलाफ किया था शानदार प्रदर्शन

लेखन आदर्श कुमार 05:07 pm Jun 10, 202605:07 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में शानदार डेब्यू करने वाले स्पिनर मानव सुथार ने इंग्लैंड के काउंटी क्लब वारविकशायर से करार किया है। 23 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर काउंटी चैंपियनशिप के अगले 2 राउंड में टीम की ओर से खेलेंगे। सुथार ने हाल ही में अपने टेस्ट डेब्यू में 7 विकेट लेकर प्रभावित किया था। उन्होंने एक पारी में 6 विकेट भी झटके थे। उनके इसी प्रदर्शन के बाद वारविकशायर ने उन्हें टीम में शामिल किया है।