मानव सुथार ने काउंटी चैंपियनशिप में 131 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की 

सुथार ने 131 साल पुराने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के रिकॉर्ड की बराबरी की।

प्रथम श्रेणी क्रिकेट के पूरे इतिहास में ऐसा कारनामा सिर्फ दूसरी बार हुआ है।

इससे पहले 1895 में 'द ओवल' में लीसेस्टरशायर के खिलाफ सरे के लिए खेलते हुए टॉम हेवर्ड ने ऐसा किया था।

हेवर्ड ने दोनों पारियों में बिना कोई रन दिए 3 विकेट भी लिए थे। उन्होंने पहली पारी में एक और दूसरी पारी में 2 विकेट लिए थे।