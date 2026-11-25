इस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला पेशेवर क्रिकेटर टी-20 में एक साथ मैदान पर उतरेंगे।

इस लीग को जर्मनी की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी के सहयोग से तैयार किया जा रहा है।

जहीर ने एक बयान में कहा, "क्रिकेट में लोगों को एक साथ लाने की ताकत है। यूरोप जैसे उभरते बाजारों में इसका विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इस खेल को कितने बेहतर तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं।"