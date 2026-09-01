मार्नस लाबुशेन को ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से बाहर कर दिया गया है

मार्नस लाबुशेन को लगा बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से किए गए बाहर

लेखन भारत शर्मा 10:32 am Sep 01, 202610:32 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को आगामी जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका दौरों के लिए घोषित वनडे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने मंगलवार को 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की। वनडे विश्व कप 2023 की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले लाबुशेन को हालिया खराब फॉर्म की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, जिससे वनडे विश्व कप 2027 में उनकी जगह पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।