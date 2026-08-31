BBL में धीमी ओवर गति के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है

BBL में हुआ बड़ा बदलाव, अब धीमी ओवर गति पर टीमों को भुगतना होगा बड़ा नुकसान

लेखन भारत शर्मा 07:00 pm Aug 31, 202607:00 pm

क्या है खबर?

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने बिग बैश लीग (BBL) और महिला बिग बैश लीग (WBBL) में मैचों की गति और रोमांच बढ़ाने के लिए एक बड़े और नए नियम की घोषणा की है। नए नियमों के तहत, निर्धारित समय में अपने 20 ओवर पूरे न करने वाली गेंदबाजी टीमों के खिलाफ अंपायरों द्वारा बेहद कड़े 'पावरप्ले' प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। इस सरलीकृत पेनल्टी नियम से अब बल्लेबाजों को सीधा और बड़ा फायदा मिलने वाला है। आइए जानते हैं कैसे।