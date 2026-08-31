BBL में हुआ बड़ा बदलाव, अब धीमी ओवर गति पर टीमों को भुगतना होगा बड़ा नुकसान

BBL में हुआ बड़ा बदलाव, अब धीमी ओवर गति पर टीमों को भुगतना होगा बड़ा नुकसान
क्या है खबर?
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने बिग बैश लीग (BBL) और महिला बिग बैश लीग (WBBL) में मैचों की गति और रोमांच बढ़ाने के लिए एक बड़े और नए नियम की घोषणा की है। नए नियमों के तहत, निर्धारित समय में अपने 20 ओवर पूरे न करने वाली गेंदबाजी टीमों के खिलाफ अंपायरों द्वारा बेहद कड़े 'पावरप्ले' प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। इस सरलीकृत पेनल्टी नियम से अब बल्लेबाजों को सीधा और बड़ा फायदा मिलने वाला है। आइए जानते हैं कैसे।
टाइमर
गेंदबाजी टीमों के लिए चलेगा 'उलटी गिनती' का टाइमर
धीमी ओवर-गति पर लगाम लगाने के लिए अब प्रत्येक पारी के दौरान स्क्रीन पर एक विशेष काउंटडाउन टाइमर चलाया जाएगा।
पुरुष टूर्नामेंट में एक पारी के 20 ओवर समाप्त करने के लिए 84 मिनट का समय मिलेगा, जबकि महिलाओं के लिए यह समय 78 मिनट 45 सेकंड का होगा।
इसके बाद किसी टीम के निर्धारित समय में ओवर पूरे न करने पर पारी में बचे हुए ओवरों के लिए मैदान पर पूर्ण पावरप्ले प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे।
फायदा
बल्लेबाजों को मिलेगा रणनीतिक फायदा
इस नियम से अब टीमों को 6 से ज्यादा पावरप्ले ओवर मिल सकते हैं।
BBL में मैच की शुरुआत में 4 और बीच में 2 ओवर का पावरप्ले मिलता है, लेकिन अब धीमी ओवर गति के कारण शेष ओवरों में भी घेरे के बाहर केवल 2 ही खिलाड़ी रह सकेंगे।
पिछले सीजन में पर्थ स्कॉर्चर्स के समय पर ओवर न फेंकने के कारण ब्रिस्बेन हीट ने इसी नियम से 258 रनों का विशाल लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया था।
सुधार
पुराने भ्रमित करने वाले नियमों को किया गया खत्म
CA के ऑपरेशन्स और शेड्यूलिंग प्रमुख पीटर रोच ने बताया कि पिछले सीजनों में ओवर-रेट उल्लंघन के लिए 2 अलग-अलग पेनल्टी और 2 टाइमर का इस्तेमाल किया जाता था।
पहली गलती पर एक अतिरिक्त खिलाड़ी को अंदर बुलाना पड़ता था और दूसरी समय-सीमा खत्म होने पर पावरप्ले लागू होता था।
यह व्यवस्था प्रशंसकों और ब्रॉडकास्टर्स के लिए काफी भ्रम पैदा करती थी, जिसे अब पूरी तरह हटाकर आसान बना दिया गया है।
बयान
रोच और डॉब्सन ने किया बदलावों का स्वागत
CA के संचालन और शेड्यूलिंग प्रमुख पीटर रोच ने कहा, "पहले अलग-अलग सजा प्रावधानों ने प्रशंसकों और प्रसारकों के लिए भ्रम पैदा किया था। हम नए नियमों से मैच में दी जाने वाली पेनल्टी से वास्तव में खुश हैं, जिसका खिलाड़ियों, कोचों और प्रशंसकों ने स्वागत किया है।"
BBL के महाप्रबंधक एलिस्टेयर डॉब्सन ने भी इन बदलावों का स्वागत करते हुए कहा कि यह लीग कभी भी स्थिर नहीं रही है और हमेशा सुधार करने के लिए तैयार रहती है।