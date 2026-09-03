IPL 2027 में बतौर इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खेलना चाहते महेंद्र सिंह धोनी, बद्रीनाथ ने किया खुलासा
क्या है खबर?
चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं खेलना चाहते। ये खुलासा CSK के पूर्व खिलाड़ी सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने किया है। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए बद्रीनाथ ने कहा कि धोनी IPL के अगले सीजन में पूरे मैच में हिस्सा लेना चाहते हैं। आइए जानते हैं उन्होंने धोनी की योजना के बारे में क्या कुछ कहा है।
बयान
बद्रीनाथ ने कही ये बात
बद्रीनाथ ने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'धोनी ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा कि वे इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खेलेंगे। वे खुद को पूरा विकेटकीपर समझते हैं, इसलिए उन्हें पूरे मैच मैदान पर रहना होगा।'
बता दें कि धोनी पिछले कुछ सीजन से फिटनेस की समस्या से जूझ रहे हैं।
घुटने की चोट के कारण उन्होंने IPL 2026 का पूरा सीजन नहीं खेला था। ऐसे में IPL में उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
बयान
धोनी से अलग है बद्रीनाथ की राय
वहीं, बद्रीनाथ का मानना है कि धोनी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ही खेलना चाहिए।
बद्रीनाथ ने आगे कहा, 'उनका (धोनी का) शरीर लंबे समय तक खेलने का दबाव नहीं झेल सकता, जैसा कि स्टीफन फ्लेमिंग ने भी कहा है। वह 16वें ओवर के बाद ही बल्लेबाजी करने और विकेटकीपिंग करने उतरेंगे। जब मैच में उनकी भागीदारी इतनी कम है, तो वे 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर सबसे सही रहेंगे।'
करियर
बेमिसाल रहा है धोनी का IPL करियर
अपने IPL करियर में धोनी ने 278 मैचों में 38.30 की औसत से 5,439 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 84* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 24 अर्धशतक लगाए हैं।
वह आखिरी बार 2025 में खेलते हुए नजर आए थे। उस सीजन में धोनी ने 13 पारियों में 24.50 की औसत से 196 रन बनाए थे।
धोनी CSK के लिए IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
करियर
क्या धोनी खेलेंगे अपना आखिरी सीजन?
धोनी IPL के सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद भी लंबे समय से IPL में खेलना जारी रखा है।
जुलाई 2027 में धोनी अपने जीवन के 46 साल पूरे कर लेंगे।
यह देखना दिलचस्प होगा कि धोनी उम्र के इस पड़ाव में IPL में कब तक खेलना जारी रखेंगे।