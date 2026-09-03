IPL 2027 में बतौर इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खेलना चाहते महेंद्र सिंह धोनी, बद्रीनाथ ने किया खुलासा

बद्रीनाथ ने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'धोनी ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा कि वे इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खेलेंगे। वे खुद को पूरा विकेटकीपर समझते हैं, इसलिए उन्हें पूरे मैच मैदान पर रहना होगा।'

बता दें कि धोनी पिछले कुछ सीजन से फिटनेस की समस्या से जूझ रहे हैं।

घुटने की चोट के कारण उन्होंने IPL 2026 का पूरा सीजन नहीं खेला था। ऐसे में IPL में उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।