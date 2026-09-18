दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, लुंगी एनगिडी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर

एनगिडी ने प्रथम श्रेणी मैच में डॉल्फिन्स की पहली पारी में 8 और दूसरी पारी में 8.3 ओवर गेंदबाजी की थी।

उनके तुलना में मार्को यानसन ने 26 और बेयर्स स्वानपोल ने 20.3 ओवर गेंदबाजी की थी। कुछ समय के लिए मैदान से बाहर रहने के बावजूद एनगिडी अपनी टीम के साथ मैच पूरा करने के लिए वापस लौटे।

एनगिडी का वनडे में शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने इस प्रारूप में 29.13 की औसत से 115 विकेट लिए हैं।