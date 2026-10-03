लुआन-ड्रे प्रिटोरियस बने टी-20 क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर वाले बल्लेबाज, क्रिस गेल को पछाड़ा

प्रिटोरियस ने यह ऐतिहासिक पारी यसप्ले प्रो-20 कप में टाइटंस की ओर से नाइट्स के खिलाफ खेली है।

सलामी बल्लेबाज के रूप में आए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रिटोरियस विपक्षी गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से धावा बोला दिया।

वह पूरे 20 ओवर खेलकर 79 गेंदों में 188 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 15 चौके और 16 छक्के जड़े।

इससे टाइटंस ने 267/3 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में नाइट्स की टीम 143 रन पर ढेर हो गई।