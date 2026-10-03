लुआन-ड्रे प्रिटोरियस बने टी-20 क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर वाले बल्लेबाज, क्रिस गेल को पछाड़ा

लुआन-ड्रे प्रिटोरियस बने टी-20 क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर वाले बल्लेबाज, क्रिस गेल को पछाड़ा
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका के 19 वर्षीय युवा बल्लेबाज लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने टी-20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। प्रिटोरियस ने घरेलू टी-20 टूर्नामेंट में नाबाद 188 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल के 175* रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गेल ने यह पारी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2013 में खेली थी। आइए प्रिटोरियस की पारी पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही प्रिटोरियस की पारी और साझेदारी?
प्रिटोरियस ने यह ऐतिहासिक पारी यसप्ले प्रो-20 कप में टाइटंस की ओर से नाइट्स के खिलाफ खेली है।
सलामी बल्लेबाज के रूप में आए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रिटोरियस विपक्षी गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से धावा बोला दिया।
वह पूरे 20 ओवर खेलकर 79 गेंदों में 188 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 15 चौके और 16 छक्के जड़े।
इससे टाइटंस ने 267/3 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में नाइट्स की टीम 143 रन पर ढेर हो गई।
शतक
प्रिटोरियस ने 40 गेंदों में पूरा किया शतक
इस ऐतिहासिक मुकाबले में प्रिटोरियस की पारी की रफ्तार बेहद आक्रामक थी। उन्होंने शुरुआती 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था।
इसके बाद अगली सिर्फ 16 गेंदों में 50 रन कूटते हुए उन्होंने 40वीं गेंद पर अपना शतक पूरा कर लिया था।
रनों की इस रफ्तार को जारी रखते हुए उन्होंने 58 गेंदों में 150 रनों का आंकड़ा छू लिया था।
आखिर में वह 79 गेंदों में 188 रन बनाकर नाबाद रहे और सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर खड़ा किया।
रिकॉर्ड
प्रिटोरियस ने तोड़ा गेल का रिकॉर्ड
प्रिटोरियस ने इस पारी के साथ गेल का लगभग न टूटने वाला रिकॉर्ड धराशाही कर दिया।
गेल ने IPL 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 175* रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी।
उन्होंने 66 गेंदों में 265.15 की स्ट्राइक रेट से यह पारी खेली थी। उस पारी में 13 चौके और 17 छक्के शामिल थे।
पिछले 13 सालों से टी-20 क्रिकेट में इस रिकॉर्ड के आस-पास भी कोई बल्लेबाज नहीं पहुंच सका था।