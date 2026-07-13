लॉर्ड्स टेस्ट: सचिन तेंदुलकर ने भरा भारतीय महिला टीम में जोश, दर्ज की ऐतिहासिक जीत

सचिन से मुलाकात का असर यह हुआ कि भारतीय टीम ने मैदान पर उतरते ही इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया।

टीम ने पहले सत्र में 20.5 ओवर में इंग्लैंड के शेष 4 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाते हुए 270 रन की शानदार जीत दर्ज कर ली।

इंग्लैंड की टीम 457 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन 62.5 ओवर में 186 रन बनाकर पवेलियन लौट गई।

भारत के लिए स्नेह राणा ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए।