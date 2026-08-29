पाकिस्तान के मुख्य कोच सरफराज अहमद ने टीम की बल्लेबाजी पर चिंता जताई है

लॉर्ड्स टेस्ट: पाकिस्तान के मुख्य कोच सरफराज अहमद का बयान, कहा- बल्लेबाजी है चिंता का विषय

लेखन भारत शर्मा 12:06 pm Aug 29, 202612:06 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ लॉर्ड्स में जारी दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम टीम अपनी पहली पारी में महज 110 रनों पर सिमट गई, जिससे मेजबान इंग्लैंड को 180 रनों की विशाल बढ़त मिल गई है। टीम के इस शर्मनाक प्रदर्शन पर मुख्य कोच सरफराज अहमद ने बल्लेबाजी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। बता दें कि सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम लीड्स में 171 और 135 रन पर ऑल आउट हो गई थी।