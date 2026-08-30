मोहम्मद अब्बास ने लिया 5 विकेट हॉल (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लॉर्ड्स टेस्ट: मोहम्मद अब्बास ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार लिया 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 04:27 pm Aug 30, 202604:27 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने पाकिस्तान की दूसरी पारी के दौरान 5 विकेट लिए। यह उनका इंग्लैंड के खिलाफ पहला और टेस्ट करियर का कुल 8वां, 5 विकेट हॉल साबित हुआ। उनकी घातक गेंदबाजी के ही चलते इंग्लैंड की दूसरी पारी 208 रन पर सिमट गई। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।