भारतीय टीम पहली बार लॉर्ड्स में कोई टेस्ट मैच खेल रही है (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

लॉर्ड्स टेस्ट: भारतीय महिला टीम 285 रन पर ऑलआउट हुई, ऐसा रहा पहले दिन का खेल

लेखन आदर्श कुमार 11:20 pm Jul 10, 202611:20 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच का पहला दिन समाप्त हो गया है। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में एक विकेट खोकर 21 रन बना लिए थे। स्टंप्स तक माया बाउचर (17*) और हीदर नाइट (1*) नाबाद थीं। भारतीय टीम की पहली पारी 285 रन पर समाप्त हुई। आइए पहले दिन के खेल और बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।