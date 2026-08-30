लॉर्ड्स टेस्ट: इमाम उल हक दूसरी पारी में भी नहीं करेंगे बल्लेबाजी- रिपोर्ट  

इमाम की बाईं पिंडली (calf) में ग्रेड-1 का टियर (मांसपेशी फटना) पाया गया है।

ऐसे में उन्हें 10 दिन आराम करने की सलाह दी गई है।

क्रिकइंफो के मुताबिक, लॉर्ड्स टेस्ट मैच के पहले दिन स्टंप्स के समय इमाम को स्कैन के लिए ले जाया गया था, जिसके बाद उनकी चोट की गंभीरता का पता चला था।

वह चाय के ब्रेक के बाद से मैदान से बाहर रहे और उनकी जगह सलमान आगा सब्स्टीट्यूट के तौर पर फील्डर रहे हैं।