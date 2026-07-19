रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की (फाइल तस्वीर)

लॉर्ड्स वनडे: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 21वीं शतकीय साझेदारी निभाई, ये रिकॉर्ड्स बनाए

लेखन आदर्श कुमार 11:23 pm Jul 19, 202611:23 pm

क्या है खबर?

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तीसरे विकेट के लिए 86 गेंदों में 113 रन की बेहतरीन साझेदारी निभाई। यह वनडे क्रिकेट में इस जोड़ी की 21वीं शतकीय साझेदारी रही। इसके साथ ही रोहित और विराट की जोड़ी वनडे में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। उनसे आगे अब केवल सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी है।