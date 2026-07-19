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लॉर्ड्स वनडे: गुरनूर बरार ने इंग्लैंड के खिलाफ 97 रन लुटाए, बना डाला ये शर्मनाक रिकॉर्ड
गुरनूर बरार काफी महंगे साबित हुए (फाइल तस्वीर)

लॉर्ड्स वनडे: गुरनूर बरार ने इंग्लैंड के खिलाफ 97 रन लुटाए, बना डाला ये शर्मनाक रिकॉर्ड

लेखन आदर्श कुमार
Jul 19, 2026
09:03 pm
क्या है खबर?

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने अपने 10 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 97 रन खर्च किए। इसके साथ ही वह वनडे में भारत के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए।

रिकॉर्ड

भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले गेंदबाज 

सूची में भुवनेश्वर कुमार पहले स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2015 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 106 रन खर्च कर दिए थे।

दूसरे नंबर पर विनय कुमार हैं, जिन्होंने साल 2013 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 102 रन खर्च किए थे।

बरार 97 रन के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं।

चौथे स्थान पर भी भुवनेश्वर ही हैं, उन्होंने 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 92 रन दिए थे।

भारत-इंग्लैंड

भारत-इंग्लैंड वनडे मुकाबले में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले गेंदबाज

बरार भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे मुकाबलों में एक पारी में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं।

उन्होंने जेम्स एंडरसन और लियाम प्लंकेट का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। एंडरसन ने 2011 में भारत के खिलाफ 9.5 ओवर में 91 रन खर्च किए थे।

इसी तरह प्लंकेट ने 2017 में 10 ओवर में 91 रन दिए थे।

युजवेंद्र चहल ने साल 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ 10 ओवर में 88 रन खर्च किए थे।

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सर्वोच्च

इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ बनाया अपना सर्वोच्च स्कोर

इंग्लैंड ने बेन डेकेट (141), जेकब बेथेल (91) और जो रूट (74*) की पारियों के दम पर 387/3 का स्कोर खड़ा किया।

यह इंग्लैंड का भारत के खिलाफ सर्वोच्च वनडे स्कोर है।

इससे पहले इंग्लिश टीम ने साल 2017 में कटक वनडे में 366/8 का स्कोर बनाया था। सूची में 2017 में पुणे में बनाया गया 350/7 का स्कोर तीसरे नंबर पर है।

भारत के खिलाफ सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका (438/4, 2015) के नाम दर्ज है।

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करियर

ऐसा रहा है बरार का वनडे करियर 

बरार ने इसी साल अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था।

उन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 32.81 की औसत से 11 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.96 की रही है। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/27 का रहा है।

लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 15 मुकाबले खेले हैं और 26 विकेट अपने नाम किए हैं।

बरार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गुजरात टाइटंस (GT) टीम का हिस्सा हैं।

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