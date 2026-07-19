गुरनूर बरार काफी महंगे साबित हुए (फाइल तस्वीर)

लॉर्ड्स वनडे: गुरनूर बरार ने इंग्लैंड के खिलाफ 97 रन लुटाए, बना डाला ये शर्मनाक रिकॉर्ड

लेखन आदर्श कुमार 09:03 pm Jul 19, 202609:03 pm

क्या है खबर?

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने अपने 10 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 97 रन खर्च किए। इसके साथ ही वह वनडे में भारत के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए।