इन भारतीय खिलाड़ियों का रहा है सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। पहले मुकाबले में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। वह भारत के लिए सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर रखने वाले खिलाड़ियों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। भारतीय क्रिकेट में कई खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, फिटनेस और निरंतर प्रदर्शन के दम पर लंबे समय तक राज किया है। ऐसे में आइए उन दिग्गजों पर नजर डालते हैं।
#1
सचिन तेंदुलकर (24 साल एक दिन)
इस सूची में पहले स्थान पर भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं।
उन्होंने 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। इसके बाद नवंबर 2013 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर उन्होंने 24 साल से ज्यादा लंबे करियर का अंत किया।
सचिन ने 664 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की 782 पारियों में 48.52 की औसत से 34,357 रन बनाए।
उनके नाम 100 शतक और 164 अर्धशतक दर्ज हैं।
#2
मोहिंदर अमरनाथ (19 साल 310 दिन)
पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मोहिंदर अमरनाथ दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने दिसंबर 1969 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था।
अक्टूबर 1989 में उन्होंने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। अमरनाथ का अंतरराष्ट्रीय करियर 19 साल और 310 दिन का रहा।
उन्होंने 69 टेस्ट और 85 वनडे खेले। टेस्ट में उन्होंने 42.50 की औसत से 4,378 रन बनाए, जबकि वनडे में उनके बल्ले से 1,924 रन निकले।
उनके नाम टेस्ट में 32 और वनडे में 46 विकेट भी दर्ज हैं।
#3
रोहित शर्मा (19 साल 21 दिन)
19 सितंबर 2007 को अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाले रोहित शर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं।
उनका करियर 19 साल और 21 दिन का हो गया है।
इस खिलाड़ी ने अब तक भारत के लिए 512 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसकी 544 पारियों में 20,000 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी औसत लगभग 43 की है।
उन्होंने 50 शतक और 112 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन रहा है।
#4
लाला अमरनाथ (19 साल)
लाला अमरनाथ इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। वह दिग्गज खिलाड़ी मोहिंदर के पिता थे।
लाला ने दिसंबर 1933 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला।
उनका अंतरराष्ट्रीय करियर 19 साल का रहा। इस दौरान उन्होंने 24 टेस्ट खेले और 40 पारियों में 24.38 की औसत से 878 रन बनाए।
उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले, उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 118 रन रहा।