रोहित शर्मा भी इस खास सूची में आ गए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

इन भारतीय खिलाड़ियों का रहा है सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर

लेखन आदर्श कुमार 06:59 pm Jul 14, 202606:59 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। पहले मुकाबले में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। वह भारत के लिए सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर रखने वाले खिलाड़ियों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। भारतीय क्रिकेट में कई खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, फिटनेस और निरंतर प्रदर्शन के दम पर लंबे समय तक राज किया है। ऐसे में आइए उन दिग्गजों पर नजर डालते हैं।