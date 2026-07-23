वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे लंबे अंतराल के बाद इन खिलाड़ियों ने की है वापसी

पाकिस्तान और USA के लिए वनडे खेल चुके एहसान आदिल दूसरे स्थान पर हैं।

आदिल ने 20 मार्च 2015 के बाद अपना अगला वनडे मुकाबला 6 जून 2026 को खेला था।

इस तरह उनकी वापसी के बीच 11 साल और 78 दिनों का लंबा अंतराल रहा। एहसान आदिल ने अपने वनडे करियर में कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 37.22 की औसत से 9 विकेट हासिल किए।

उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 27 रन देकर 3 विकेट रहा है।