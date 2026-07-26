लॉकी फर्ग्यूसन ने टी-20 क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे किए, जानिए उनके आंकड़े

फर्ग्यूसन ने 20 गेंदों में 27 रन देते हुए 4 विकेट लिए। उन्होंने 10 डॉट बॉल फेंकीं।

क्रिकइंफो के अनुसार, इस प्रदर्शन के साथ ही टी-20 में उनके नाम 217 मैचों में 23.35 की औसत से 251 विकेट हो गए हैं।

फर्ग्यूसन के नौवीं बार मैच में 4 विकेट लिए। उन्होंने एक बार 5 विकेट भी लिए हैं।

कुल मिलाकर हंड्रेड में फर्ग्यूसन ने 24.47 की औसत से 17 विकेट लिए हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।