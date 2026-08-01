लिटन दास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम में शामिल

यह टेस्ट सीरीज बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह 23 सालों में ऑस्ट्रेलिया का उनका पहला दौरा है।

टीम 13 अगस्त को होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले 6 से 8 अगस्त तक डार्विन में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ एक अभ्यास मैच भी खेलेगी। दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त को मैके में खेला जाएगा।

बांग्लादेश ने आखिरी बार 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी। वह सीरीज 1-1 से बराबर रही थी।