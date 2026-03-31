IPL: राजस्थान रॉयल्स के लिए इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे तेज अर्धशतक

राजस्थान रॉयल्स (RR) के ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ महज 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। उनकी इस पारी की बदौलत RR ने गुवाहाटी में 128 रन का लक्ष्य आसानी से 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऐसे में आइए IPL इतिहास में RR के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#3 वैभव सूर्यवंशी - 17 गेंद (बनाम GT, 2025) सूर्यवंशी इस सूची में दूसरे और तीसरे दोनों स्थान पर हैं। पिछले सीजन उन्होंने जयपुर में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 17 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। यह उनका IPL डेब्यू सीजन था। तब 14 वर्षीय इस खिलाड़ी ने महज 35 गेंदों में शतक भी जड़ा था, जो IPL इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। उन्होंने 38 गेंदों में 101 रन (7 चौके, 11 छक्के) बनाए थे। यह IPL में किसी भारतीय का सबसे तेज शतक भी है।

#2 वैभव सूर्यवंशी - 15 गेंद (बनाम CSK, 2026) CSK के खिलाफ सूर्यवंशी की हालिया पारी इस सूची में दूसरे स्थान पर है। केवल 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ 75 रन की ओपनिंग साझेदारी की। सूर्यवंशी ने 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और कुल 17 गेंदों में 52 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत RR ने मैच 12.1 ओवर में ही जीत लिया।

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