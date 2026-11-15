यश ठाकुर को मिला वनडे डेब्यू का मौका (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू करने वाले यश ठाकुर का कैसा है लिस्ट-A करियर? जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 08:40 am Nov 15, 202608:40 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के 5वें और आखिरी वनडे मैच में मोहम्मद सिराज और यश ठाकुर को शामिल किया। तेज गेंदबाज यश का यह वनडे अंतरराष्ट्रीय में पहला ही मैच है। भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने उन्हें डेब्यू कैप सौपीं। वह इससे पहले भारत की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। इस बीच यश के अब तक के सफर और लिस्ट-A करियर पर एक नजर डालते हैं।