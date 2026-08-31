लियोनल मेसी के नाम हैं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में ये बड़े रिकॉर्ड्स 

मेसी का अर्जेंटीना के साथ सफर अगस्त, 2005 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने हंगरी के खिलाफ अपना डेब्यू किया और उन्हें रेड कार्ड मिला था।

उनका पहला अंतरराष्ट्रीय गोल 1 मार्च, 2006 को बेसल में क्रोएशिया के खिलाफ आया।

मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 207 मैचों में 125 अंतरराष्ट्रीय गोल किए, जो सर्वाधिक गोल की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने 146 गोल किए हैं।

मेसी के नाम 68 असिस्ट भी हैं।