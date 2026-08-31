लियोनल मेसी के नाम हैं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में ये बड़े रिकॉर्ड्स 

लियोनल मेसी के नाम हैं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में ये बड़े रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
दिग्गज अर्जेंटीनी फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 39 वर्षीय मेसी ने इंस्टाग्राम पर अपने फैसले का ऐलान करते हुए लिखा, 'फाइनल के बाद से अब तक जो समय बीता है और काफी सोच-विचार के बाद मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय टीम से संन्यास ले रहा हूं।' ऐसे में आइए उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर के रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
रिकॉर्ड
रिकॉर्ड्स से भरा है मेसी का अंतरराष्ट्रीय करियर
मेसी का अर्जेंटीना के साथ सफर अगस्त, 2005 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने हंगरी के खिलाफ अपना डेब्यू किया और उन्हें रेड कार्ड मिला था।
उनका पहला अंतरराष्ट्रीय गोल 1 मार्च, 2006 को बेसल में क्रोएशिया के खिलाफ आया।
मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 207 मैचों में 125 अंतरराष्ट्रीय गोल किए, जो सर्वाधिक गोल की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने 146 गोल किए हैं।
मेसी के नाम 68 असिस्ट भी हैं।
चैंपियन
2 बार कोपा अमेरिका चैंपियन
कोपा अमेरिका में मेसी 2 बार चैंपियन बने। उन्होंने 2021 और 2024 में अर्जेंटीना के साथ खिताब जीता, जबकि 2015 और 2016 में टीम उपविजेता रही।
मेसी ने 2015 और 2021 में गोल्डन बॉल के अलावा 2021 में गोल्डन बूट भी जीता।
ये उपलब्धियां वैश्विक स्तर पर अर्जेंटीनी फुटबॉल में उनके विशाल योगदान को दर्शाती हैं।
उन्होंने कोपा अमेरिका में 39 मैचों में 14 गोल किए हैं, जो संयुक्त रूप से तीसरे सर्वाधिक हैं। उनके नाम 18 असिस्ट भी हैं।
विश्व कप गोल
विश्व कप में 21 गोल
मेसी की उपलब्धियों में 2022 में कतर में अर्जेंटीना को FIFA विश्व कप जिताना भी शामिल है। वह 2014 और 2026 में उपविजेता भी रहे।
उन्होंने 2014 और 2022 में गोल्डन बॉल और 2026 में सिल्वर बॉल जीती।
अर्जेंटीनी स्टार ने 6 FIFA विश्व कप संस्करणों में हिस्सा लेते हुए 34 मैचों में 21 गोल किए और 12 असिस्ट दर्ज किए।
उनसे ज्यादा गोल सिर्फ फ्रांस के किलियन एमबाप्पे ने किए हैं, जिनके नाम 22 गोल हैं।
अन्य रिकॉर्ड
विश्व कप के कई और रिकॉर्ड
मेसी FIFA विश्व कप इतिहास में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लगातार 6 नॉकआउट स्टेज मैचों में गोल किया है।
वह उन 6 खिलाड़ियों में भी शामिल हैं, जिन्होंने एक ही विश्व कप में अपनी टीम के शुरुआती पांचों मैचों में गोल किया।
विश्व कप के मैच में गोल करने के साथ 5 या उससे अधिक ड्रिबल पूरे करने और ओपन प्ले से 5 या उससे अधिक मौके बनाने वाले खिलाड़ी केवल मेसी और डिएगो माराडोना हैं।