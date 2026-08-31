लियोनल मेसी ने लिया अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास, जानिए कैसा रहा करियर
क्या है खबर?
दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में शुमार और 8 बार के बैलन डी'ओर विजेता लियोनल मेसी ने 39 वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी है। मेसी ने अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में पहुंचाया था, लेकिन स्पेन के खिलाफ मिली 1-0 की हार के ठीक बाद उन्होंने अपने ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय करियर पर विराम लगाने का फैसला कर लिया था। आइए उनके करियर पर नजर डालते हैं।
बयान
मेसी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए किया संन्यास का ऐलान
मेसी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने संन्यास का ऐलान किया है।
उन्होंने लिखा, 'फाइनल (फीफा विश्व कप) के बाद काफी सोच-विचार करने के बाद मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मैं अर्जेंटीना राष्ट्रीय टीम से संन्यास ले रहा हूं। यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुंचाई है और आज भी दर्द दे रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि यही सही समय है। अलग-अलग अध्याय अब समाप्ति की ओर हैं।'
दावा
मैंने हमेशा मैदान पर अपना सब कुछ झोंका- मेसी
उन्होंने लिखा, 'मैंने हमेशा मैदान पर अपना सब कुछ झोंक दिया; न केवल पिछले कुछ वर्षों में जब हमने सब कुछ जीता, बल्कि उससे पहले भी। मैंने हमेशा इस जर्सी के लिए अपनी पूरी जान लगाई।'
उन्होंने आगे लिखा, 'मेरा एकमात्र मकसद आपको खुशियां देना और फुटबॉल के माध्यम से आप सभी को अर्जेंटीना होने पर गर्व महसूस कराना था। मैं राष्ट्रीय टीम में रहने से हमेशा प्यार करता था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा।'
भावुकता
मैं अब पूरी तरह खाली हो चुका हूं- मेसी
मेसी ने लिखा, 'मैं अब पूरी तरह खाली हो चुका हूं। मेरे पास टीम को देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। पीछे बहुत शानदार युवा खिलाड़ी आ रहे हैं जो इस टीम में रहने के हकदार हैं। इन 20 वर्षों के अपार स्नेह के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैदान के अंदर आपकी आवाजें और हौसलाअफजाई सुनना मुझे बहुत याद आएगा। अब मैं भी आप लोगों की तरह हमेशा बाहर से टीम का समर्थन और हौसला बढ़ाऊंगा।'
धन्यवाद
परिवार और साथियों को दिया धन्यवाद
मेसी ने लिखा, 'इस बेहद खूबसूरत, लेकिन कठिन यात्रा में हमेशा साथ देने के लिए मेरे परिवार को धन्यवाद। उन सभी कोचों, साथियों और प्रबंधकों को भी धन्यवाद, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं अपने साथ जीवन भर संजोकर रखने वाले अविस्मरणीय पल और यादें लेकर जा रहा हूं। मैं इस सुकून और गर्व के साथ विदा ले रहा हूं कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर आपको आपके सपनों के ऐतिहासिक पल उपहार में दिए हैं।'
संदेश
मेसी ने 21 जुलाई को ही लिख दिया था यह संदेश
मेसी ने आगे लिखा, 'आप सभी के साथ यह सब जीना एक अद्भुत पागलपन था। मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं। मुझे अर्जेंटीना का निवासी बनाने के लिए भगवान का शुक्रिया।'
उन्होंने लिखा, 'ये शब्द मैंने 21 जुलाई को, फाइनल के ठीक 2 दिन बाद लिखे थे, लेकिन आज, मेरे डैड (पिताजी) के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद मैं अपने इस संन्यास के फैसले को लेकर पहले से भी कहीं अधिक आश्वस्त और अडिग हूं।'
करियर
मेसी हैं अर्जेंटीना के इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ी
मेसी ने 2005 में अर्जेंटीना के लिए अपना पहला डेब्यू मैच खेला था। अपने 21 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद वह अर्जेंटीना के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं।
उन्होंने 207 मैचों में कुल 125 गोल दागे हैं। उनसे ज्यादा मैच किसी अन्य खिलाड़ी ने नहीं खेले हैं।
उनके करियर का स्वर्णिम पल साल 2022 में आया था, जब कतर में खेले गए फीफा विश्व कप में उन्होंने अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाया था।
रिकॉर्ड
मेसी के नाम दर्ज हैं ये बड़े रिकॉर्ड
मेसी ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा 8 बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का 'बैलन डी'ओर' पुरस्कार जीता है।
उनके नाम एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। उन्होंने साल 2012 में क्लब और अंतरराष्ट्रीय मिलाकर कुल 91 गोल किए थे।
इसी तरह मेसी के नाम सर्वाधिक 6 फीफा विश्व कप खेलने और उनमें सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 34 मैचों खेलकर 21 गोल दागे हैं।
जानकारी
मेसी ने 2 बार जमाया है 'गोल्डन बॉल' पर कब्जा
मेसी दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो अलग-अलग फीफा विश्व कप में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में 'गोल्डन बॉल' पुरस्कार अपने नाम किया है। उन्होंने फीफा विश्व कप 2014 और 2022 में यह कमाल किया था।