लियोनल मेसी ने लिया अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास

लियोनल मेसी ने लिया अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास, जानिए कैसा रहा करियर

लेखन भारत शर्मा 09:04 pm Aug 31, 202609:04 pm

क्या है खबर?

दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में शुमार और 8 बार के बैलन डी'ओर विजेता लियोनल मेसी ने 39 वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी है। मेसी ने अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में पहुंचाया था, लेकिन स्पेन के खिलाफ मिली 1-0 की हार के ठीक बाद उन्होंने अपने ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय करियर पर विराम लगाने का फैसला कर लिया था। आइए उनके करियर पर नजर डालते हैं।